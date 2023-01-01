Калужское шоссе 27 км. Охраняемый поселок.

Основной дом 500 кв. м под ключ (оборудованы кухня и гардеробные): 4 спальни, 4 санузла, каминный зал, бильярдная, сауна. Участок 20 соток с ландшафтным дизайном. Черепица дома - натуральная (Германия), облицовочный кирпич из Голландии. Все центральные коммуникации.

Поселок находится в глубине векового леса, есть природное озеро, детская и спортивная площадки.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ:

1. ФУНДАМЕНТ-монолитный ж/б ленточный. Армируется из расчета 70 кг/м.куб. Глубина заложения 160см. Толщина стен-50см.

2. ЦОКОЛЬ-монолитный ж/б с декоративной отделкой (стены 51 см).

3. СТЕНЫ-наружные стены 1 этажа-эффективный кирпич 380мм с облицовкой кирпичом 120мм. Высота первого этажа 300 см. Высота второго этажа 290см. Элементы оформления штукатурятся и окрашиваются.

4. ПЕРЕКРЫТИЯ-перекрытия цоколя и 1 этажа ж/б пустотные плиты. Перекрытия второго этажа деревянные по дер. балкам. Утепление кровли и чердака URSA-200мм.

5. КРОВЛЯ-черепица БРААС. Крепится на двойную обрешетку с вентиляционным зазором из бруска 50 мм с прокладкой паропроницаемой пленки ЮТАВЕК по стропилам из сдвоенной доски с шагом 60см.

6. ОКНА-пластиковые со стеклопакетами. Двери деревянные филенчатые.

Охраняемый поселок Лесное озеро.

Зафиксированная цена

79 900 000 рублей